Трамп поехал на границу США с Мексикой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/249/12124249/upload-AP_19010722147965-pic905-895x505-99768.jpg">

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправляется на границу США с Мексикой для того, чтобы понаблюдать за ходом строительства участка стены. Об этом он написал в твиттере.

Трамп уточнил, что «прямо сейчас» выехал на южную границу.

«Направляюсь на южную границу, чтобы показать новый участок стены, который сейчас строят. Отправляюсь прямо сейчас!» — подчеркнул Трамп.

Реклама

Кроме того, он отметил, что в настоящее время Мексика перехватывает мигрантов на границе с США. Однако, если перехват мигрантов прервется, и Мексика перестанет контролировать наркооборот, то он введет повышенные пошлины.

Ранее Трамп предъявил Мексике ультиматум из-за мигрантов.