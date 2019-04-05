Трамп поехал на границу США с Мексикой
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправляется на границу США с Мексикой для того, чтобы понаблюдать за ходом строительства участка стены. Об этом он написал в твиттере.
Трамп уточнил, что «прямо сейчас» выехал на южную границу.
«Направляюсь на южную границу, чтобы показать новый участок стены, который сейчас строят. Отправляюсь прямо сейчас!» — подчеркнул Трамп.
Реклама
Кроме того, он отметил, что в настоящее время Мексика перехватывает мигрантов на границе с США. Однако, если перехват мигрантов прервется, и Мексика перестанет контролировать наркооборот, то он введет повышенные пошлины.