Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/399/12277399/RTS2FS23-pic905-895x505-24544.jpg">

Комик и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко примут участие во втором туре президентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Такое заявление в ЦИК сделали после подсчета 97,48% протоколов — другие кандидаты утратили возможность принять участие во втором туре выборов вне зависимости от того, какой выбор сделан в неподсчитанных бюллетенях.

Реклама

Ожидается, что второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины оставила под охраной Зеленского и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.