Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов на Украине
Комик и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко примут участие во втором туре президентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.
Такое заявление в ЦИК сделали после подсчета 97,48% протоколов — другие кандидаты утратили возможность принять участие во втором туре выборов вне зависимости от того, какой выбор сделан в неподсчитанных бюллетенях.
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Ожидается, что второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины оставила под охраной Зеленского и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.