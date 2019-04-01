Зеленский лидирует на выборах на Украине

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Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Зеленский лидирует с результатом 28,7% голосов избирателей после обработки 5,02% протоколов.

Как отмечается, на втором месте находится президент Украины Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,31% украинцев.

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При этом замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с 14,61% голосов.

Ранее сообщалось, что штаб Тимошенко объявил о ее выходе во второй тур выборов.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.