Саакашвили заявил о поддержке Зеленского

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Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили призвал все демократические силы поддержать шоумена Владимира Зеленского, который по данным экзитполов, вышел во второй тур выборов президента Украины. Об этом Саакашвили написал в фейсбуке.

«Рух Нових Сил» будет бороться против фальсификации и за победу президента Зеленского!», — написал Саакашвили.

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Ранее Зеленский поблагодарил украинцев за голосование «не по приколу».

В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.