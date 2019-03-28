В МИД России объяснили присутствие специалистов России в Венесуэле

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова объяснила присутствие специалистов из России на венесуэльской территории. Об этом она сказала о время брифинга.

По ее словам, российская сторона не нарушала законов страны и международных норм и договоренностей.

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«…российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с положениями двухстороннего межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве», — заявила Захарова.

Она добавила, что соглашение продолжает действовать.

Ранее Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина, заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле обусловлено «нормальными» отношениями между странами.