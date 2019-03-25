Испания отреагировала на решение Трампа по Голанам
Министерство иностранных дел Испании прокомментировало признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает ТАСС.
«Овладение территорией силой является недопустимым в соответствии с уставом ООН», — заявили в ведомстве.
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В испанском МИД также добавила, что Мадрид не признает суверенитет Израиля над Голанами.
Ранее сообщалось, что Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голанских высот.