Испания отреагировала на решение Трампа по Голанам

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Министерство иностранных дел Испании прокомментировало признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает ТАСС.

«Овладение территорией силой является недопустимым в соответствии с уставом ООН», — заявили в ведомстве.

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В испанском МИД также добавила, что Мадрид не признает суверенитет Израиля над Голанами.

Ранее сообщалось, что Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голанских высот.