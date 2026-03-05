В МИД РФ назвали истинную причину нападения США и Израиля на Иран

Захарова: США и Израиль напали на Иран под абсолютно надуманным предлогом

США и Израиль напали на Иран под абсолютно надуманным предлогом. Их основная цель — смена режима в республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«США и Израиль по абсолютно надуманному предлогу начали военную операцию против Ирана с одной конкретной целью, о которой теперь они говорят публично, — свержение режима и, соответственно, установление того строя, который им будет выгоден, нужен, который они будут сами формировать», — отметила дипломат.

4 марта Захарова завила, что Россия Россия самым решительным образом осудила еще одну очень опасную авантюру американо-израильского тандема против Ирана.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что текущий кризис на Ближнем Востоке чреват негативными последствиями для всего мира и экономики. По его мнению, конфликт затрагивает все без исключения страны, в том числе страны Юго-Восточной Азии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».