Президент Ирана поблагодарил страну НАТО за отказ помогать США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X поблагодарил Испанию за отказ помогать США в операции против Исламской Республики.

По словам иранского лидера, поведение Испании в противодействии «вопиющим нарушениям прав человека и военной агрессии» Израиля и США против таких стран, как Иран, свидетельствует, что на Западе «все еще существуют этика и пробужденная совесть».

Иранский президент также выразил признательность официальным лицам Испании за их позицию.

2 марта премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Страна запретила Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого глава Белого дома заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

Ранее бывший зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель поддержал правительство Испании, которое осудило атаку США и Израиля на Иран.