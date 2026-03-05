Прокурор потребовал увеличить срок Татьяне Лазаревой

Адвокат Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Леонид Соловьев сообщил РИА Новости, что прокурор попросил мирового судью увеличить заочный срок телеведущей на полгода.

По словам Соловьева, Лазаревой заочно запросили 7 лет лишения свободы с запретом на 4 года администрировать сайты.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете. Согласно материалам дела, в августе 2023 года телеведущая в интервью на одном из YouTube-каналов выразила мнение о допустимости проведения терактов в России.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года, осудив специальную военную операцию на Украине. Знаменитость поселилась в Испании.

В феврале 2026-го Лазарева призналась, что не скучает по России. По словам телеведущей, сейчас у нее мало поводов для ностальгии по Москве. Она считает, что столица РФ уже не та, поскольку из нее уехала большая часть близких знаменитости. Лазарева отметила, что ее эмоциональное дистанцирование от России началось задолго до 2022 года.

Ранее Татьяна Лазарева захотела написать книгу.