Армия

«Война на истощение»: стало известно, сколько еще США смогут отражать атаки Ирана

АВС: США в течение двух недель могут исчерпать запасы ракет для систем THAAD
US Army/Global Look Press

У США в скором времени могут закончиться запасы ракет к системам противоракетной обороны (ПРО) THAAD, которые активно используются для перехватов иранских баллистических целей. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона и бывший преподаватель командно-штабного колледжа ВВС США Келли Грико в беседе с телекомпанией АВС.

Грико считает, что если американские военные в ходе нынешнего конфликта продолжат с той же интенсивностью тратить свои ракеты для систем ПРО, то их запасов хватить примерно на две недели.

«Данный конфликт уже начинает превращаться в войну на истощение», — отметила она.

О том, что у США и Израиля могут скоро истощиться запасы боеприпасов для систем перехвата воздушных целей Ирана, заявлял и военный обозреватель из Индии Шашанк Джоши. Он допустил, что уже примерно через неделю у американских и израильских военных возникнет серьезный дефицит боеприпасов.

До этого российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что США остро не хватает ракет Tomahawk, перехватчиков THAAD и зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что «это неудивительно», так как три года администрация экс-президента США Джо Байдена поставляла ракеты для ПРО Украине.

Ранее в NYT заявили о рисках для президентства Трампа.

 
