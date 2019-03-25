В Совфеде предложили узаконить вечное присутствие Крыма на российских картах

Крымский сенатор Ольга Ковитиди предложила принять закон, закрепляющий положение Крыма на картах России, передает РИА «Новости».

По ее словам, этот закон необходим, так как зачастую полуостров не попадает на карты как часть страны.

«Сегодня ни один закон не определяет, что такое карта России», — добавила Ковитиди.

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Также Ковитиди заявила, что нужно ввести законодательное понятие «географической карты России».

Ранее сообщалось, что крымские города пропали из приложения на iPhone.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.