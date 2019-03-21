Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

Власти Польши объяснили, что не прозвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Об этом представитель польского президента Кшиштоф Щерский заявил агентству PAP.

По его словам, «историческая логика» российского МИДа «проблематична» в вопросе событий сентября 1939 года. Щерский также заверил, что Польша пригласит на эти мероприятия только представителей тех стран, с которыми «тесно сотрудничает».

Этими словами он отреагировал на заявление МИД России, адресованное польским властям, в котором Москва упрекает Варшаву в «игнорировании исторической логики» при организации мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны. Российскую сторону возмутил тот факт, что Польша пригласила на эти мероприятия только своих европейских партнеров.