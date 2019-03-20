Советница Трампа предала враждующего с ним мужа и встала на защищу президента

Советница Белого дома Келлиэн Конуэй встала на защиту президента США, а не мужа после их конфликта. Об этом сообщает Mediaite.

По словам Конуэй, муж не должен был «играть психиатра». Также советница отказалась отвечать, хочет ли она, чтобы Трамп прекратил нападать на ее мужа.

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Как отмечает издание MediaITE, колумбийский адвокат Конуэй ранее заявил, что непредсказуемая активность Трампа в социальных сетях является признаком наличия у него психических расстройств. В одном из своих твитов Конуэй опубликовал страницу о «Нарциссическом расстройстве личности и антиобщественном расстройстве личности».

Ранее сообщалось, что Трамп накинулся на мужа своей советницы.