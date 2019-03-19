Назарбаев рассказал Путину о предстоящей отставке

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону предстоящую отставку и договорились о продолжении регулярных контактов в будущем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

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Ранее подавший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, какие он будет занимать должности.

Также Назарбаев заявил, что обязанности главы государства до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.