О готовящемся покушении на Порошенко в Закарпатье сообщили СМИ

В СМИ и в социальных сетях появилась информация, что на украинского президента Петра Порошенко готовится покушение во время его визита в Закарпатье. Об этом сообщает Страна.ua.

Отмечается, что известный активист написал в социальных сетях, что на Порошенко готовится покушение и назвал фамилию заказчика убийства. Однако вскоре после публикации пост был удален.

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Убийство президента якобы хотят использовать в целях расшатывания ситуации в регионе, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Порошенко встретили криками «позор» и «вон» в Чернигове.