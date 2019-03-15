Саакашвили выдвинул условия своего возвращения на Украину
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, при каких условиях он вернется на Украину. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, как только действующий президент Петр Порошенко потерпит поражение в первом туре, он сразу же отправится в Киев.
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«Я убежден, что незаконные приказы, которые он давал относительно запрета моего возвращения в Украину, ни один пограничник не будет выполнять», — подчеркнул Саакашвили.
Он также добавил, что электронный билет в Киев, который попал в сеть, является подлинным.
Ранее Саакашвили призвал власти Украины «паковать чемоданы».