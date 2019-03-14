Сенат США проголосовал за отмену режима ЧП

Большинство членов сената США поддержали резолюцию об отмене режима ЧП, который ввел американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что голосование еще продолжается, однако для принятия документа уже набрано достаточное количество голосов.

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Данная резолюция запрещает Трампу брать средства на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов.

Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за отмену режима ЧП.