Нью-Йорк обвинил экс-главу предвыборного штаба Трампа в 16 преступлениях
Власти штата Нью-Йорка обвинили бывшего председателя предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа Пола Манафорта в 16 государственных и уголовных преступлениях, сообщает The New York Times.
До этого Манафорта в сумме приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о заговоре против США и попытке повлиять на свидетелей, а также за налоговое и банковское мошенничество, уточняет газета.
Реклама
Отмечается, что Трамп мог бы помиловать Манафорта за федеральные преступления, но он не имеет таких полномочий в делах штатов.
Ранее сообщалось, что суд в США вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа.