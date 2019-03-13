Нью-Йорк обвинил экс-главу предвыборного штаба Трампа в 16 преступлениях

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Власти штата Нью-Йорка обвинили бывшего председателя предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа Пола Манафорта в 16 государственных и уголовных преступлениях, сообщает The New York Times.

До этого Манафорта в сумме приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о заговоре против США и попытке повлиять на свидетелей, а также за налоговое и банковское мошенничество, уточняет газета.

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Отмечается, что Трамп мог бы помиловать Манафорта за федеральные преступления, но он не имеет таких полномочий в делах штатов.

Ранее сообщалось, что суд в США вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа.