Гуайдо вышел на митинг в Венесуэле

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Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо появился на митинге в Каракасе, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Как отмечается, во время своего выступления он возложил вину за отключения электричества на руководство страны.

«В больнице из-за отключения света погибли люди. Это настоящее зло. Чтобы победить это зло, необходимо осуществить смену власти», — заявил Гуайдо.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в отключении электроэнергии.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.