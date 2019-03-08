Гуайдо вышел на митинг в Венесуэле
Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо появился на митинге в Каракасе, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Как отмечается, во время своего выступления он возложил вину за отключения электричества на руководство страны.
«В больнице из-за отключения света погибли люди. Это настоящее зло. Чтобы победить это зло, необходимо осуществить смену власти», — заявил Гуайдо.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в отключении электроэнергии.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.