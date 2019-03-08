Финский премьер подал президенту прошение об отставке правительства
Финский премьер-министр Юха Сипиля обратился к президенту страны Саули Ниинистё с официальным прошением об отставке правительства, передает Reuters.
Отмечается, что Сипиля 8 марта передал лидеру Финляндии прошение об отставке правительства в его резиденции Мянтюниеми.
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По словам Сипиля, отставка необходима после провала реформы здравоохранения.
Ранее сообщалось, что премьер Финляндии допустил «вмешательство России» в работу GPS.