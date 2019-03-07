США готовы к «конструктивным переговорам» с КНДР

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Заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что США готовы к «конструктивным переговорам» с Северной Кореей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном.

Он также отказался комментировать информацию о возобновлении работ на ракетном полигоне «Сохэ» в КНДР.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к продолжению переговоров со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.