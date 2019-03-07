Климкин назвал Крым «худшей версией» России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым является «худшей версией» России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Крыму люди якобы бояться выходить из дома.
Он также добавил, что жителей полуострова «ежедневно вызывают» в ФСБ.
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Климкин подчеркнул, что жителей Крыма якобы пытаются запугать.
Ранее сообщалось, что Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.