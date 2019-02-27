В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте Порошенко

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Первый заместитель руководителя аппарата Верховной рады Петр Боднар распорядился аннулировать бланки для сбора подписей депутатов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Боднар также подписал распоряжение о создании специальной временной следственной комиссии.

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Как отмечается, выводы следственный комиссии будут рассматриваться на заседании парламента.

При этом на Украине импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.

Ранее сообщалось, что представитель Порошенко отреагировала на сообщения о его импичменте.