В ООН посоветовали КНДР кормить население, а не поддерживать ядерную программу

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Немецкий постпред при ООН Кристоф Хойсген рассказал об обсуждении в Совбезе организации вопроса смягчения санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Северная Корея продолжает заниматься поддержкой своей ядерной программы. Он подчеркнул, что властям вместо этого нужно тратить деньги на нужды жителей страны.

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«Власти должны выполнять свои обязанности и кормить свой народ», — сказал Хойсген.

Он добавил, что КНДР предпринимает усилия для того, чтобы обойти наложенные на страну санкционные ограничения.

Ранее Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде.