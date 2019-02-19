Тимошенко: уголовные дела возбуждены против штаба Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/615/12145615/shablon-1h2-pic905-895x505-69103.jpg">

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что МВД Украины возбудило два уголовных дела в связи с избирательной кампанией главы государства Петра Порошенко после поданных ею заявлений. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, уголовные дела связаны с фальсификациями на президентских выборах на Украине. Речь, в частности, идет о предполагаемом подкупе избирателей и аномальном увеличении реестра избирателей.

Реклама

«Министерство внутренних дел по моим заявлениям возбудило два уголовных дела о фальсификации выборов командой Петра Порошенко», — заявила Тимошенко.

Экс-премьер добавила, что сегодня, 19 февраля, она уже дала показания по данным уголовным делам.

Ранее сообщалось, что Тимошенко инициировала уголовное дело против штаба Порошенко.