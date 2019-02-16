Гуайдо прокомментировал введение новых санкций США против Венесуэлы

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо одобрил введение новых санкций США против генералов и чиновников Венесуэлы. Об этом написал в твиттере.

По его мнению, лица, внесенные в санкционный список, заслуживали этого.

«Как мы и просили, должна быть справедливость. Убийства невинных венесуэльцев не будут напрасными», — написал Гуайдо.

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Также он добавил, что эти должностные лица были связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Венесуэлы.