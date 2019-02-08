«Это страх перед правдой»: Мадуро об отказе оппозиции вести переговоры

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления на площади Боливара в центре Каракаса заявил, что венесуэльская оппозиция не хочет вести переговоры из-за «боязни». Слова Мадуро передает ТАСС.

На выступлении Мадуро вспомнил слова экс-президента США Джона Кеннеди, который призывал «никогда не бояться переговоров».

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«Те, кто не хочет переговоров, наверное, чего-то боятся. Это страх перед правдой», — предположил Мадуро.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал письмо американскому лидеру Дональду Трампу.