Отца сенатора Арашукова доставили в суд

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Отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль Арашуков доставлен в Басманный суд Москвы, где решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.

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«Рауль Арашуков доставлен в суд. Заседание начнется в ближайшее время», — отметила представитель суда.

Ранее сообщалось, что суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.