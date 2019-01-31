В СК рассказали о допросах родственников сенатора Арашукова

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по делу о хищении природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб. допрашивают еще пять человек, в том числе его отца Рауля Арашукова и Руслана Арашукова. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По имеющимся данным, следственные действия проводятся также с подозреваемыми Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым.

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Петренко добавила, что следствие будет ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об отставке главы КЧР после ареста Арашукова.