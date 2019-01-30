Мадуро заподозрил Трампа в приказе его убить

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера США Дональда Трампа в том, что тот отдал приказ правительству Колумбии его убить, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в случае, если на него произойдет покушение, ответственными за это будут США и Колумбия.

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«Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — заявил Мадуро.

При этом он подчеркнул, что его защищают: «Бог и народ Венесуэлы».

Ранее Мадуро назвал главную цель США в Венесуэле.