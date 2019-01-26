Yahoo: Берни Сандерс будет участвовать в выборах президента США

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Независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo News cо ссылкой на два источника.

Как отмечается, он объявит о своем решении в ближайшее время.

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Уточняется, что Сандерс в течение нескольких месяцев размышлял над перспективой выдвинуться кандидатом в президенты.

Политик был конкурентом экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году. Он соперничал с ней за право выдвинуться кандидатом от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что газета The New York Times назвала причину провала президента США Дональда Трампа на следующих президентских выборах.