AP: США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы

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Соединенные Штаты приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства в Венесуэле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документ Госдепа.

Отмечается, что американская дипмиссия продолжит работать в стране, однако в Венесуэле останутся только те дипломаты, которые отвечают за особо важную деятельность.

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В Госдепе добавили, что приняли такое решение «по соображениям безопасности».

Ранее сообщалось, что Венесуэла закрывает посольство и все консульства в США.