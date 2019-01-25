AP: США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы
Соединенные Штаты приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства в Венесуэле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документ Госдепа.
Отмечается, что американская дипмиссия продолжит работать в стране, однако в Венесуэле останутся только те дипломаты, которые отвечают за особо важную деятельность.
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В Госдепе добавили, что приняли такое решение «по соображениям безопасности».
Ранее сообщалось, что Венесуэла закрывает посольство и все консульства в США.