Меркель и Макрон подписали новый договор о сотрудничестве между Францией и ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в немецком городе Ахен подписали новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, в том числе в области обороны и безопасности, сообщает Le Monde.

Соглашение предусматривает сближение экономической, внешней и оборонной политики двух стран, сотрудничество в приграничных регионах и «совместную парламентскую ассамблею», состоящую из ста французских и немецких депутатов.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер и французский президент заключат новый договор, предполагающий интеграцию и сотрудничество между странами.