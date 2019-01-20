Помпео вновь призвал Иран освободить задержанных граждан США

Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Иран освободить задержанных американцев, передает РИА «Новости».

Помпео напомнил, что в воскресенье исполнилось 40 лет с момента освобождения 52 американских дипломатов, взятых в заложники при захвате посольства США в Тегеране в ходе исламской революции.

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«Аятолла Хаменеи, президент Ирана Хассан Роухани и глава МИД Джавад Зариф «должны прекратить кампанию террора с заложниками и отметить эту годовщину, немедленно освободив Боба Левинсона, Сиюэ Вана, (Сиамака и Бакера) Намази и других заложников», — заявил Помпео.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал администрацию президента США Дональда Трампа «первоклассными идиотами».