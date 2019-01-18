Трамп примет в Вашингтоне советника Ким Чен Ына

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала Fox News сообщила, что американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 18 января, примет в Белом доме зампреда ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля, который отвечает за переговоры с США по денуклеаризации.

По ее словам, стороны намерены обсудить двусторонние отношения и денуклеаризацию.

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Она уточнила, что встреча состоится в 12.15 (20.15 мск.) в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее сообщалось, что КНДР потребует от США подписания мирного договора.