Трамп обвинил своего экс-адвоката во «лжи во спасение»
Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего адвоката Майкла Коэна в том, что он лжет, чтобы сократить срок своего тюремного заключения. Об этом она написал на своей странице в твиттере.
Глава США обвинил Коэна в лжесвидетельстве в обмен на сокращение наказания.
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«Не забывайте, Майкл Коэн уже был осужден за лжесвидетельство и мошенничество… Это ложь, чтобы уменьшить тюремный срок!», — написал Трамп.
Также американский лидер вновь призвал присмотреться к тестю Коэна.
Ранее сообщалось, что бывший адвокат Трампа опасается покушения на семью из-за слов президента.