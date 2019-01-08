Названа дата подписания договора о сотрудничестве между Францией и ФРГ

Немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон заключат новый договор, предполагающий интеграцию и сотрудничество между странами. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Согласно имеющейся информации, церемония подписания документа пройдет в мэрии немецкого Ахена 22 января. Целями соглашения являются сближение стран, а также подготовка к вызовам XXI века.

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Уточняется, что страны планируют укрепить взаимодействие в области безопасности, внешней политики и экономики.

Ранее МИД ответил на обвинения Франции и Германии по ситуации на Украине.