Порошенко оказался во главе президентского антирейтинга на Украине

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Действующий президент Украины Петр Порошенко оказался во главе президентского антирейтинга в стране. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что данные опроса свидетельствуют о том, что в президентской борьбе есть явный лидер, а также четыре кандидата, которые будут бороться за возможность попасть во второй тур. При этом глава государства оказался на последнем месте пятерки претендентов на должность.

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«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко - 13,4% из всех (18,6% из тех, кто определился и будет голосовать), Владимир Зеленский - 10,8% (15%), Юрий Бойко - 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко - 8,1% (11,2%), Петр Порошенко - 7,7% (10,7%)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-главу СБУ Наливайченко выдвинули в президенты Украины.