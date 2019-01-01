Трамп встретит Новый год в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп встретит 2019 год в Белом доме и пропустит новогоднюю вечеринку на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на Мика Малвейни, директора Административно-бюджетного управления США.

Он подчеркнул, что Трамп провел все праздники в Белом доме, так как надеется как можно скорее решить вопрос с частичной приостановкой работы американского правительства — республиканцы и демократы не могут договориться по государственному финансированию строительства стены на границе США и Мексики и поэтому не могут подписать итоговый закон о бюджете.

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Малвейни добавил, что Трамп отменил все свои планы на Новый год.

Ранее Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска.