Украина ликвидировала все избирательные участки в России
Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все участки для голосования в России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Украина, в частности, ликвидировала избирательные участки в посольстве в Москве, в генконсульстве в Санкт-Петербурге и в консульстве в Екатеринбурге.
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Как отмечается, всего было ликвидировано пять избирательных участков на территории России.
Ранее сообщалось, что на Украине первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК.