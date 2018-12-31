Украина ликвидировала все избирательные участки в России

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Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все участки для голосования в России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Украина, в частности, ликвидировала избирательные участки в посольстве в Москве, в генконсульстве в Санкт-Петербурге и в консульстве в Екатеринбурге.

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Как отмечается, всего было ликвидировано пять избирательных участков на территории России.

Ранее сообщалось, что на Украине первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК.