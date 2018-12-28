Россия и Британия договорились восстанавливать численность дипломатов

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических ведомств в предстоящем году, передает ТАСС.

Уточняется, что договоренность должна начать выполняться уже с января 2019 года.

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«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», — сказал Яковенко.

Дипломат добавил, что не уверен в восстановлении всех сотрудников, однако, по его словам, по крайней мере половина посольства будет восстановлена.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании призвал к открытости для диалога с Россией.