Трамп назвал «тупостью» нежелание демократов строить стену на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что нежелание членов демократической партии поддерживать строительство стены на границе с Мексикой говорит об отсутствии у них политической программы.
Президент в очередной раз подчеркнул, что за строительство стены выступают работники пограничной службы.
По мнению Трампа, демократам нечем заняться, кроме как критиковать его планы по строительству стены. Также он посчитал, что в его критике состоит их политическая кампания.
«Открытая южная граница и большое количество преступников, которые проходят [в США] из-за этой тупости (нежелания демократов строить стену. — «Газета.Ru»)», — заключил Трамп.
Ранее агентство Reuters сообщало, что американцы винят Трампа в приостановке работы правительства.