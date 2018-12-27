Трамп назвал «тупостью» нежелание демократов строить стену на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что нежелание членов демократической партии поддерживать строительство стены на границе с Мексикой говорит об отсутствии у них политической программы.

Президент в очередной раз подчеркнул, что за строительство стены выступают работники пограничной службы.

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По мнению Трампа, демократам нечем заняться, кроме как критиковать его планы по строительству стены. Также он посчитал, что в его критике состоит их политическая кампания.

«Открытая южная граница и большое количество преступников, которые проходят [в США] из-за этой тупости (нежелания демократов строить стену. — «Газета.Ru»)», — заключил Трамп.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американцы винят Трампа в приостановке работы правительства.