Трамп утвердил контракт на строительство участка стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил контракт на строительство еще одного большого участка стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в твиттере.

«Я нахожусь в Овальном кабинете и только что одобрил контракт на ещё один большой 115-мильный участок стены в Техасе», — написал он.

По его словам, в настоящее время строятся и ремонтируются участки стены «на многих милях», при этом работы на некоторых из них уже завершены.