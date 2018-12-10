NBC: США изменят стратегию в Африке из-за влияния России и Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на противостояние Китаю и России в рамках новой стратегии Соединенных Штатов в африканском регионе, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на два высокопоставленных американских источника.
Ожидается, что на этой неделе администрация Трампа представит новую стратегия для Африки. В ней будет сосредоточено внимание на противодействие растущему влиянию Китая на африканском континенте, а также попыткам России закрепиться в странах с нестабильной обстановкой и богатыми ресурсами, говорится в материале.
«Борьба с терроризмом больше не будет организационным принципом. Речь идет о геополитике и противодействии влиянию Китая и других», — сказал NBC высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.
В стратегии будет обращено внимание на необходимость укрепления связей Вашингтона с теми африканскими странами, которые потенциально уязвимы для влияния со стороны Китая и России, добавляет NBC. План разрабатывал Совет национальной безопасности Белого дома, в ближайшее время он должен быть представлен в вашингтонском аналитическом центре.
Ранее сообщалось, что Европейский союз увеличит поддержку ЦАР на фоне усиления России в африканском регионе.