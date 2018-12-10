NBC: США изменят стратегию в Африке из-за влияния России и Китая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/603/12010603/upload-RTS24A0I-pic905-895x505-3767.jpg">

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на противостояние Китаю и России в рамках новой стратегии Соединенных Штатов в африканском регионе, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на два высокопоставленных американских источника.

Ожидается, что на этой неделе администрация Трампа представит новую стратегия для Африки. В ней будет сосредоточено внимание на противодействие растущему влиянию Китая на африканском континенте, а также попыткам России закрепиться в странах с нестабильной обстановкой и богатыми ресурсами, говорится в материале.

Реклама

«Борьба с терроризмом больше не будет организационным принципом. Речь идет о геополитике и противодействии влиянию Китая и других», — сказал NBC высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

В стратегии будет обращено внимание на необходимость укрепления связей Вашингтона с теми африканскими странами, которые потенциально уязвимы для влияния со стороны Китая и России, добавляет NBC. План разрабатывал Совет национальной безопасности Белого дома, в ближайшее время он должен быть представлен в вашингтонском аналитическом центре.

Ранее сообщалось, что Европейский союз увеличит поддержку ЦАР на фоне усиления России в африканском регионе.