WikiLeaks и зять Трампа просят суд отклонить иск о «вмешательстве России»

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Организация WikiLeaks и советник президента США Джаред Кушнер попросили суд отклонить иск демократов о «российском вмешательстве» в выборы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет об иске нацкомитета демократической партии США.

Как отмечается, демократы обвинили сотрудников штаба американского лидера Дональда Трампа в «сговоре» с WikiLeaks и Россией.

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При этом, по мнению демократов, целью «сговора» был подрыв избирательной кампании Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.

Ранее СМИ сообщили о скорой развязке в США по «российскому делу».