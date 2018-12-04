Стало известно, о чем поговорили Путин и Трамп на G20

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «на ногах» на саммите G20 российский лидер сообщил своему коллеге о ситуации с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

«Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту. И состоялся разговор, о котором наш президент прессе уже рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива», — сказал Ушаков.

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Он отметил, что разговор длился 10-15 минут. Также обсуждалась ситуация на Украине. Лидеры не обсуждали возможность визита Путина в Вашингтон, отметил Ушаков.

По его словам, президент США первым подошел к Путину.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил желание обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений.