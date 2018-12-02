Путин: Россия не будет вводить ответных ограничений против украинцев

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории», — сказал Путин.

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По его словам, Россия также намерена облегчить режим получения российского гражданства для украинцев.

Ранее сообщалось, что в СПЧ назвали запрет въезда россиянок на Украину началом железного занавеса.