Макрон призвал президента Ирана прекратить атаки

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети Х, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал его страну прекратить удары по странам Ближнего Востока.

«Я призвал его немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона, будь то напрямую или через доверенных лиц, в том числе в Ливане и Ираке», — написал Макрон.

Он также считает, что Тегеран должен обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

По словам французского лидера, мир на Ближнем Востоке могут обеспечить только рамки безопасности, при которых Иран никогда не получит ядерное оружие и не будет создавать баллистические ракеты.

13 марта посол Ирана в Москве Казем Джалали, комментируя идею президента Франции о создании коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил, что Тегеран выступает против обеспечения безопасности этого пути внерегиональными силами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее Иран назвал условие открытия Ормузского пролива.