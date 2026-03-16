«Географию учить не надо»: Милонов высмеял депутатов ЕС, не сумевших найти Иран на карте

Милонов указал на деградацию ЕС после того, как депутаты не нашли Иран на карте
Французские и европейские политики настолько деградировали, что не могут указать, где находится Иран. Изучение географии им не поможет, поскольку это вызовет только «фантомные боли», связанные с европейским колониальным прошлым. Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что депутат Европарламента не смогли найти на карте Иран.

По словам Милонова, чтобы узнать, как живут их бывшие колонии, депутаты из Франции и других стран Евросоюза могут обратиться в Африканский корпус минобороны России.

«Сейчас французским политикам и французским депутатам не нужно знать, где что находится, потому что они настолько деградировали и настолько их место определено только в границах Франции, что отсутствует необходимость для этих людей просто банально знать, где что находится», — подчеркнул парламентарий.

Милонов напомнил, что США «очень жестко в свое время обрезали» Францию и остальные страны ЕС от каких бы то ни было самостоятельных международно-политических решений, что и привело к тому, что сегодня в Европарламенте не могут найти Иран на карте.

По мнению депутата, если французские и другие европейские парламентарии начнут изучать георграфию, то у них начнутся «фантомные боли».

«География, конечно, будет вызывать фантомные боли у французских депутатов, поскольку кое-кто из них все-таки помнит французскую историю и понимает, насколько сейчас ущербной Франция выглядит. Я думаю, географию учить французам не надо, потому что она им не понадобится. Если они что захотят узнать о том, как живут бывшие колонии, могут обратиться в наш Африканский корпус», — подытожил Милонов.

Как сообщала французская газета Le Parisien, депутаты Европейского парламента не смогли найти Иран на карте мира. Видео с неправильными ответами парламентариями было записано в начале марта, однако общественность обратила на это внимание только на минувших выходных.

«Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия... Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента», — сказано в публикации издания.

Ранее генсек НАТО увидел угрозу Европе из-за событий на Ближнем Востоке.

 
Психологический возраст: почему ощущения не совпадают с цифрами в паспорте и надо ли это исправлять
