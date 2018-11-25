В Госдуме оценили слова Порошенко о «вмешательстве России»

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о «вмешательстве России» в выборы на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Порошенко следует модной тенденции, выдумывая влияние России на выборы.

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Он также добавил, что подобным образом Порошенко пытается «заранее подстелить себе солому», так как его шансы на победу не высоки.

Калашников подчеркнул, что «вмешательство» России в предстоящие выборы на Украине является «сказкой».

Ранее Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине.